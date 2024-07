Keine Chance für Real Madrid! Lamine Yamal erteilt den Königlichen klare Absage

Der Teenager hatte sich vergangene Saison trotz seines jungen Alters bereits als Stammspieler bei Barça etabliert. In wettbewerbsübergreifend 50 Einsätzen kam Yamal auf sieben Tore und zehn Assists.

Bevor er sich wieder auf den Vereinsfußball konzentriert liegt Yamals voller Fokus aktuell natürlich noch auf der EM in Deutschland.

Das Top-Talent zählt bei dem Turnier bisher zum Stammpersonal von Spanien, in vier Einsätzen gelangen dem jüngsten EM-Spieler der Geschichte zwei Assists. Am Freitag steht nun das mit Spannung erwartete Viertelfinale gegen Gastgeber Deutschland an.