"Ich hatte Angebote von anderen Klubs": Kylian Mbappé erklärt Entscheidung für Real Madrid

Bereits 2022 stand Mbappé kurz vor einem Wechsel nach Madrid, entschied sich seinerzeit dann aber doch noch für einen Verbleib in Paris. Für PSG hatte er seit 2017 gespielt.

Nachdem er bei der EM 2024 mit Frankreich bis ins Halbfinale gekommen war, wird Mbappé nun zunächst noch etwas Urlaub machen.

Danach steigt der neue Superstar dann in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Diese beginnt für Real mit dem UEFA Super Cup gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo am 14. August. Seinen ersten Auftritt in LaLiga wird Mbappé wenige Tage später beim Auswärtsspiel bei RCD Mallorca haben.