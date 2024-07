Hansi Flick: Spielweise beim FC Barcelona "nicht weit von Cruyff oder Pep entfernt"

Hansi Flick: Das ist der Plan mit Thiago

"Thiago kenne ich vom FC Bayern, wir haben eine sehr gute Beziehung. Die Zeit nach dem Karriereende ist für jeden Spieler eine schlechte“, erklärte Flick: "Wir haben darüber gesprochen und ich fragte ihn: 'Wenn du sehen willst, wie es in der Vorbereitung läuft, bist du immer willkommen.' Als ich das sagte, konntest du merken, dass es etwas in ihm auslöste. Ich weiß nicht, was er machen will, aber es kann eine gute Option sein, falls er dann die Trainerlizenz macht. Er ist sehr schön, ihn dazuhaben."

Nach einer enttäuschenden Saison unter Ex-Coach Xavi ohne Titel will Flick mit den Katalanen neu angreifen. Sein Vertrag ist bis 2026 datiert.

2020 hatte der 59-Jährige sein mit Abstand erfolgreichstes Jahr als Cheftrainer. Mit dem FC Bayern gewann er alle sechs möglichen Titel.