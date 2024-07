Ein Weltmeister für Hansi Flick? FC Barcelona beschäftigt sich wohl überraschend mit einem französischen Nationalspieler

© getty

Kanté hat sich bei der EM in Deutschland wieder in den Fokus des europäischen Spitzenfußballs gerückt. Dort zeigte der Mittelfeldmann starke Leistungen, wurde unter anderem zweimal zum Man of the Match gekürt.

In allen sechs französischen EM-Spielen stand der Weltmeister von 2018 in der Startelf, viermal ging er dabei über die volle Distanz. Im Halbfinale scheiterten Kanté und Co. bekanntlich am späteren Europameister Spanien.

Vergangene Saison hatte Kanté derweil 44 Pflichtspiele für Al-Ittihad absolviert. Dabei gelangen ihm vier Tore und sechs Assists.