Der "Sergeant" soll es richten: Real Madrid macht es bei Kylian Mbappé wie einst bei Cristiano Ronaldo

Dass er dabei ordentlich ins Schwitzen kommen wird, ist garantiert: Mit seinen anstrengenden Einheiten hat sich Pintus in der Vergangenheit den Spitznamen "The Sergeant", also auf deutsch etwa "der Feldwebel", erarbeitet.

Mbappé wird am Dienstag offiziell bei Real im Santiago Bernabéu vorgestellt. Auf seinen ersten offiziellen Einsatz für die Königlichen müssen die Fans danach noch ein wenig warten: Höchstwahrscheinlich läuft Mbappé erst im UEFA-Supercup am 14. August gegen Atalanta erstmals für Madrid auf.