Dani Olmo offenbar der Wunschspieler von Hansi Flick: FC Barcelona hat gute Chancen auf Transfer

Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge soll Barcelona sogar schon ein Angebot für Olmo abgegeben haben. Dieses lag mit 40 bis 50 Millionen Euro allerdings deutlich unter den Ablösevorstellungen von Leipzig.

RB würde Olmo angeblich für rund 60 Millionen Euro möglicherweise ziehen lassen. So hoch war die Ausstiegsklausel im bis 2027 datierten Vertrag des spanischen Europameisters, die allerdings mittlerweile abgelaufen ist.

Laut Foot Mercato ist auch Manchester City mit einer Offerte für Olmo an Leipzig herangetreten. Der englische Meister wurde genau wie auch der FC Bayern in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem 26-jährigen Spanier in Verbindung gebracht.