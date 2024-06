"Es gleicht das Unrecht aus": Valencia-Fans nach Rassismus gegen Vinicius Jr. zu Freiheitsstrafen verurteilt

"Dieses Urteil ist eine großartige Nachricht für den Kampf gegen Rassismus in Spanien, denn es gleicht das Unrecht aus, das Vinicius Jr. erlitten hat und sendet eine klare Botschaft an diejenigen, die in ein Fußballstadion gehen, um so etwas zu verbreiten", sagte La-Liga-Präsident Javier Tabas.

Vinicius Jr., der im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund (2:0) den zweiten Treffer erzielte, wurde in der Vergangenheit immer wieder Opfer von rassistischen Beleidigungen. Im März brach der 23-Jährige auf einer Pressekonferenz der brasilianischen Nationalmannschaft in Tränen aus und sagte: "Ich sehe es (Rassismus, Anm. d. Red.) schon seit langem, und jedes Mal werde ich trauriger und habe weniger Lust zu spielen". Real deswegen verlassen wolle er aber nicht.