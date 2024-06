Champions-League-Held Joselu will Real Madrid wohl in diesem Sommer verlassen

Dem Bericht zufolge hat Joselu aber andere Pläne: Die ablösefreie Verpflichtung von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain sowie die des brasilianischen Wunderkinds Endrick hätten ihn zum Nachdenken gebracht. Der Stürmer sehe eher schlechte Chancen, eine ähnlich wichtige Rolle wie noch in der abgelaufenen Saison zu spielen - und habe sich deshalb gegen einen fixen Wechsel zu Real entschieden.

Joselu stand schon in einer frühen Phase seiner Karriere bei Real unter Vertrag: Zwischen 2010 und 2012 erzielte er in seinen einzigen beiden Einsätzen für die erste Mannschaft jeweils ein Tor - in der Liga gegen Almeria und in der Copa del Rey gegen Ponferradina.

In der abgelaufenen Saison kam er für die Madrilenen auf 49 Pflichtspiele, in denen ihm 17 Tore gelangen. Dazu kamen noch drei Vorlagen.