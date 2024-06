Ein Fehler von Nike ist schuld: FC Barcelona präsentiert sein neues Trikot so spät wie lange nicht

Nike soll die neuen Trikots mit dem alten Schriftzug von Hauptsponsor Spotify produziert haben. Der schwedische Multimedia-Konzern, seit 2022 Partner Barcelonas und Namensgeber des Spotify Camp Nou, änderte Ende Mai die Schriftart auf seinem Logo und teilte dies auch offiziell mit. Bis zu Nike war dies aber zuvor nicht durchgedrungen. Dies muss aber zunächst korrigiert werden und die Trikots

Im Vorjahr wurde das neue Trikot Barcelonas am 15. Juni vorgestellt, laut Relevo hofft man nun, im Juli so weit zu sein. Dann geht es auf Vorbereitungstournee in den USA. So spät gab es die Vorstellung des neuen Shirts seit mehr als 25 Jahren nicht mehr. Die Stars des Klubs fuhren jedenfalls in den Sommerurlaub, ohne das obligatorische Fotoshooting in der neuen Kluft absolviert zu haben.

Das neue Design ist noch nicht bekannt, aber es soll eine Hommage an das 125-jährige Jubiläum des Klubs in diesem Jahr sein.