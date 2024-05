Vor Finale gegen BVB: Carlo Ancelotti verkündet Herangehensweise von Real Madrid

Vier Ligapartien stehen den Madrilenen, die sich im Halbfinale knapp gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München durchgesetzt haben, bis zum Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion bevor. Pausen wird es dabei auch für die Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos geben. Über die Zukunft von Kroos, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, will Ancelotti dazu erst nach dem Finale der Königsklasse sprechen.

Ein Sonderlob verteilte der Italiener für Angreifer Vinicius Junior, der die Münchner Defensive immer wieder vor Probleme gestellt hatte. Der Brasilianer könne den Ballon d'Or gewinnen, er sei "sehr nah dran", sagte Ancelotti.

Vinicius habe viel zum Finaleinzug beigetragen, "aber ich möchte nicht vergessen, was die anderen geleistet haben, denn dies ist der Moment von Real Madrid - zumindest bis zum 1. Juni, dann kann es Dortmunds Moment sein."

Der Kartenverkauf fürs Finale läuft in Madrid schleppend. 24 Stunden nach Öffnung des Fensters waren erst 8500 Anfragen eingegangen.