Real Madrid wendet sich wohl Linksverteidiger von Girona zu - Alphonso Davies kein Thema mehr?

Wie Cope berichtet, hat Real nun vor allem Miguel Gutiérrez vom FC Girona, Überraschungsdritter in LaLiga, im Auge.

Der 22-jährige Spanier durchlief die Jugendabteilung Reals und absolvierte in den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 schon insgesamt zehn Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Königlichen. Im Sommer 2022 wurde Gutiérrez dann an Girona verkauft, Real hat aber eine Rückkaufoption. Sein Vertrag in Girona läuft noch bis 2027.