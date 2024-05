FC Barcelona denkt angeblich an Verkauf von Robert Lewandowski: Das sagt Berater Pini Zahavi

Robert Lewandowskis Berater Pini Zahavi: "Fake News"

Zudem seien die Katalanen nicht mit der Torausbeute von Lewandowski, der noch in diesem Jahr 36 Jahre alt wird, zufrieden.

Mit 17 Treffern in 31 Ligaspielen liegt der ehemalige Stürmer des FC Bayern München hinter den hohen Erwartungen zurück. Zuletzt geriet er in der Öffentlichkeit immer wieder in die Kritik.

Zahavi reagierte am Sonntag auf die Gerüchte und wählte gewohnt klare Worte. "Das ist Schwachsinn, Fake News", sagte er gegenüber dem polnischen Portal Meczyki und ergänzte: "Lewandowski bleibt nächste Saison zu 100 Prozent bei Barça."

Lewandowski soll laut der Sport Interessenten aus Saudi-Arabien haben. Er selbst soll jedoch noch nicht an einen Abschied aus dem europäischen Spitzenfußball denken.

Barcelona muss sich womöglich nicht nur mit dem dritten Platz in der Liga, sondern auch mit einer titellosen Saison abfinden. Der Rückstand auf den zweitplatzierten FC Girona beträgt zwei Zähler.