"Eine Reinkarnation von Steven Gerrard": Real Madrids heimlicher Held Fede Valverde verdient den Superstar-Status

Fede Valverde bei Real Madrid: "Gerrards Wiedergeburt"

Als Scouts aus der Premier League Valverde 2015 in seiner uruguayischen Heimat besuchten, zogen sie - laut einem Interview in The Athletic - nur ein Fazit: "Valverde war etwas anderes. Er war schon in jungen Jahren eine Reinkarnation von Steven Gerrard."

Alle Anzeichen waren sicherlich vorhanden. Der lange Schritt, das Zweikampfverhalten, die Vorliebe, den Ball aus der Distanz ins Netz zu donnern, die unermüdliche Laufarbeit, die gelegentliche Rücksichtslosigkeit mit und ohne Ball - er war Südamerikas Antwort auf einen der ganz Großen Englands.

Aber Valverde konnte in Madrid nicht diese Art von Spieler sein. Zumindest nicht, als er ankam. Er stieß 2018 zum Verein, als das Triumvirat Luka Modric-Toni Kroos-Casemiro auf dem Höhepunkt seiner Kräfte war. Dieses Trio stand garantiert in jedem Spiel in der Startelf, und obwohl Modric und Kroos bereits auf die 30 zugingen, gab es für einen 20-Jährigen, der sich im europäischen Fußball noch nicht bewährt hatte, keinen unmittelbaren Weg in die Mannschaft.

Natürlich bekommen nur wenige die Chance, sich in jungen Jahren in die Madrider Mannschaft zu spielen - und noch weniger schaffen es tatsächlich, sich durchzusetzen. Valverde wartete also ab und verbrachte eine Handvoll Spielzeiten damit, dort zu spielen, wo man ihn nie vermutet hätte.

In der Saison 2021/22 spielte er meist als Rechtsaußen, der nach innen flankte und Karim Benzema bediente. In der darauffolgenden Saison tat er dasselbe und steigerte seine Offensivleistung auf 12 Tore und sieben Assists in allen Wettbewerben. Und auch wenn er gelegentlich im Mittelfeld auftauchte, um den aufregenden Rodrygo auf der rechten Seite spielen zu lassen, beeindruckte Valverde.