Real Madrid: Arda Güler könnte die Königlichen wohl per Leihe verlassen

Arda Güler könnte Real Madrid in der kommenden Saison auf Leihbasis verlassen. Gleich zwei Klubs aus der ersten spanischen Liga zeigen wohl Interesse an einem Leihgeschäft: Laut Relevo möchte der FC Sevilla den 19-Jährigen ausleihen, laut der spanischen AS hat zudem Real Betis den Türken auf dem Radar.

Güler wechselte im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro plus zehn Millionen an möglichen Boni von Fenerbahce zu Real Madrid. Verletzungsbedingt verpasste der sechsfache türkische Nationalspieler allerdings weite Teile der bisherigen Saison, eine Leihe soll den Berichten nach Abhilfe schaffen. Der offensive Mittelfeldspieler soll einer Leihe nicht negativ gegenüberstehen, würde allerdings gerne in einem internationalen Wettbewerb spielen, vornehmlich in der Champions League. Das können beide Klubs aus Sevilla wohl nicht bieten, Real Betis fehlen momentan auf Platz Acht liegend fünf Punkte auf die internationalen Ränge. Beim FC Sevilla sieht es mit dem 13. Tabellenplatz in LaLiga und 16 Zählern Abstand noch schlechter aus. Insgesamt kommt Güler für die Königlichen bisher auf sieben Einsätze, spielte insgesamt allerdings erst 98 Minuten. Seinen Premierentreffer erzielte er beim 4:0-Sieg über Celta Vigo.

