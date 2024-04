Mega-Aussetzer! Ex-Pauli-Stürmer schießt schlechtesten Elfmeter der Geschichte

Der Kroate lief langsam an - und schoss dann ganz schwach in die Mitte, sodass Valencia-Keeper Giorgi Mamardashvili keine Mühe hatte, den Ball aufzunehmen. Sein Versuch sorgte für Entsetzen auf der eigenen Bank.

Budimir ist in dieser Saison in LaLiga in Top-Form: Er steht bei 15 Saisontreffern für Osasuna und hätte mit dem Elfmeter zu Gironas Artem Dovbyk an der Spitze der Torschützenliste aufschließen können.

Vor seinem Aussetzer hatte Budimir in LaLiga alle seiner sieben Elfmeterversuche versenkt.