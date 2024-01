Thomas Tuchel liebäugelt mit Spanien! Drei Deutsche als mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Xavi beim FC Barcelona

"Der Trainer des FC Barcelona zu sein, ist oft hart und unangenehm. Man hat das Gefühl, dass die Leute keinen Respekt vor einem haben", sagte Xavi nach der 3:5-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen Villarreal am Samstag den Journalisten. "Es ist mental gesehen schrecklich, schlecht für die Moral - und du kommst an den Punkt, an dem du denkst, dass es keinen Sinn mehr ergibt, weiterzumachen."

Neun Monate sind im Fußball eine sehr kurze Zeit. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, aber es ist doch schon genau so lange her: Xavi trug den Meisterpokal durch das Camp Nou, nachdem Barça mit zehn Punkten Vorsprung auf Real Madrid den ersten Titel seit vier Jahren geholt hatte. Den großen Rivalen hatten die Katalanen auch noch im Finale der Supercopa geschlagen.

Xavi schien trotz der finanziellen Probleme, die in Barcelona seit langem für Probleme sorgen, etwas aufzubauen. Zwar stand der Trainer für einen defensiveren Spielstil, der meilenweit entfernt vom flüssigen Kombinationsspektakel war, bei dem er selbst noch als Spieler an der Seite von Iniesta und Messi geglänzt hatte. Doch es sah aus, als ob sich etwas bei den Katalanen entwickelte. In dieser Saison jedoch gab es den großen Rückschlag: Barça kassiert hinten viel zu viele Gegentore - und vorne stimmt die Abstimmung ebenfalls nicht.

Gegen Villarreal führte das Team nach 71 Minuten mit 3:2, brach dann aber völlig ein und ging beim 3:5 am Ende leer aus. Aktuell liegt die Xavi-Mannschaft zehn Punkte hinter Real und elf Punkte hinter dem Überraschungsteam Girona, das aber ein Spiel mehr absolviert hat.