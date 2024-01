Real-Star Vinícius Júnior kassiert eiskalten Konter von Atlético-Gegenspieler Rodrigo de Paul

Atlético Madrids Mittelfeldspieler Rodrigo de Paul (29) und Stürmer Vinícius Júnior (23) von Real Madrid tauschten beim Derby zwischen ihren beiden Mannschaften unter der Woche in der Copa del Rey offenbar einige Nettigkeiten aus. Dabei soll der Argentinier den Star der Blancos ziemlich auflaufen lassen haben.

Vinícius legte sich während der dramatischen 2:4-Niederlage Reals im Wanda Metropolitano nach Verlängerung ohnehin mit so ziemlich jedem an: Mit den Fans der Rojiblancos, mit Diego Simeone kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit und eben auch mit de Paul. Ein Video des Scharmützels der beiden bei einem ruhenden Ball ging später viral.

Laut Mundo Deportivo sei der Wortwechsel zwischen den beiden folgender gewesen:

Vinícius: "Ich spiele für Real Madrid, wer bist Du?"

De Paul: "Ich habe die WM gewonnen und Du nicht."

De Paul war Teil der Albiceleste, die bei der Weltmeisterschaft in Katar den Titel holte. Im defensiven Mittelfeld war der 29-Jährige Stammspieler und Leistungsträger: Unter anderem stand de Paul auch beim Finalsieg über Frankreich in der Startformation.

Vinícius gelang der Triumph bei einer WM mit der Selecão in der Tat noch nicht. Bei jener Endrunde 2022 musste Argentiniens Erzrivale im Viertelfinale nach einer 2:4-Niederlage gegen Kroatien im Elfmeterschießen die Segel streichen. Vinícius wurde dabei nach gut einer Stunde ausgewechselt.

An diesem Wochenende stehen für Atlético und Real Aufgaben in LaLiga an. De Paul und Atléti treffen in einem Heimspiel auf den FC Granada, während der Tabellenzweite Real UD Almería zu Gast hat.