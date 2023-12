Vergleich mit Messi reicht Xavi nicht: Trainer des FC Barcelona setzt Neuzugang Vitor Roque den schwersten Rucksack überhaupt auf

© Getty Images

FC Barcelona: Neuzugang traf zwölfmal in Brasilien

Obwohl er seinen Neuzugang zuvor in einem Atemzug mit Messi und Cristiano Ronaldo genannt hatte, sagte Xavi auich: "Wir können keinen Druck auf Vitor Roque oder junge Leute wie Lamine Yamal machen. Sie müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Wir müssen als Mannschaft einen Schritt nach vorne machen. Im Strafraum fehlt es uns aktuell an Durchschlagskraft. Die mangelnde Effektivität hat uns in vielen Spielen zu schaffen gemacht", sagte Xavi.

Roque hat in der brasilianischen Serie A in 25 Spielen zwölf Treffer erzielt und drei Tore aufgelegt. Auch in der Copa Libertadores behielt der 18-Jährige seinen Schnitt von einem Tor in jedem zweiten Spiel bei: In acht Einsätzen gelangen ihm vier Treffer.