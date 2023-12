Real Madrid: "Einer der fünf besten Mittelfeldspieler der Geschichte!" Dickes Lob für Toni Kroos

Mittelfeldspieler Gonzalo Villar (25) hat vor dem Duell seines FC Granada mit Real Madrid in LaLiga (0:2) in höchsten Tönen von Toni Kroos geschwärmt. Für ihn zählt der Weltmeister von 2014 auf seiner Position zu den besten Spielern überhaupt.

In der As erklärte Villar: "Meiner Meinung nach ist Kroos einer der fünf besten Mittelfeldspieler der Geschichte." Zu spielerischen Parallelen mit dem Real-Star meinte der Spanier, der 2021 ein A-Länderspiel absolvierte: "Ich bin noch immer nicht so gut wie er. Für mich ist er ein toller Spieler."

Der 33 Jahre alte Kroos legte in der Tat eine erfolgreiche Karriere hin. 2014 wechselte er vom FC Bayern für 25 Millionen Euro zu Real Madrid und gewann mit den Blancos unter anderem viermal die Champions League und drei spanische Meisterschaft.

Der Vertrag des Routiniers in der spanischen Hauptstadt läuft im Sommer aus.

Kroos kam in dieser Saison in 19 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er ein Tor und lieferte sechs Assists. Beim Sieg gegen Villar und Granada am Samstag stand er 90 Minuten lang auf dem Platz und bereitete den Führungstreffer durch Brahim Díaz vor.