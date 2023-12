Riesiges Verlustgeschäft? FC Barcelona will angeblich Ferran Torres loswerden

Der FC Barcelona hat sich angeblich dazu entschlossen, Flügelspieler Ferran Torres nach zwei Jahren im Klub im Winter wieder abzugeben. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS.

Torres hatte in seiner Zeit bei den Katalanen selten einen Stammplatz. Aktuell ist er in der Offensive hinter Robert Lewandowski, João Félix und Raphinha nur die vierte Wahl. Im kommenden Jahr kommt auch noch das brasilianische Talent Vitor Roque zu Barça, was die Lage für Torres dem Bericht zufolge aussichtslos machen würde.

Da Torres in dieser Saison ordentlich spielte, wenn er gefragt war, und auch wieder für Spaniens Nationalteam nominiert wurde, hofft Barça darauf, einen Abnehmer zu finden. Im Sommer wurden die Katalanen den Flügelspieler auf dem Transfermarkt nicht los.

Torres wechselte im Januar 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City zum FC Barcelona. Im Fall eines Weiterverkaufs werden die Katalanen deshalb einen großen Verlust hinnehmen müssen, denn es ist äußerst unrealistisch, dass ein anderer Verein eine ähnlich hohe Ablösesumme für den 23-Jährigen auf den Tisch legen wird.

In der laufenden Saison kommt Torres auf drei Tore und eine Vorlage in 14 Liga-Spielen, sieben davon von Beginn an.