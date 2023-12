Real Madrid: 130-Millionen-Euro-Alternative für Kylian Mbappé?

Der Plan C bei Real Madrid, falls es mit einer Verpflichtung von Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) oder Erling Haaland (Manchester City) für die Offensive im Sommer nicht klappt, heißt angeblich Victor Osimhen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Blancos-Präsident Florentino Pérez erwäge demnach einen Transfer des Napoli-Stürmers, auch wenn der rund 130 Millionen Euro kosten dürfte.

Napolis Sportdirektor Mauro Meluso erklärte zuletzt, dass aber auch Napoli an einer Vertragsverlängerung für Osimhen arbeite: "Wir arbeiten hinter den Kulissen daran. Es gibt viele Gerüchte, weil viele Leute darüber reden. Aber wir arbeiten ganz bedächtig daran und schauen mal, was sich in den nächsten Wochen tut."

Osimhen könnte die Vertragsgespräche mit seinem Klub dem Bericht zufolge positiv abschließen und sich bis 2028 an den italienischen Meister binden. Im neuen Vertrag soll es aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Millionen Euro geben - und genau die könnte Real dann schon im Sommer ziehen.

Die Madrilenen suchen nach dem Abgang von Karim Benzema nach Saudi-Arabien immer noch nach einem Top-Stürmer, der die Lücke schließen könnte. In der laufenden Saison übernimmt überraschenderweise mit Jude Bellingham ein Mittelfeldspieler die Aufgaben als Haupttorschütze des Teams.