Luka Modric spielt angeblich letzte Saison bei Real Madrid: Transfer nach Saudi-Arabien?

Luka Modric steht angeblich vor einem Abschied von Real Madrid. Die spanische Sportzeitung Sport berichtet, dass der Kroate die Königlichen nach dieser Saison verlassen und möglicherweise nach Saudi-Arabien wechseln wird.

Modric zählt nicht mehr zum Stammpersonal von Real-Trainer Carlo Ancelotti und soll sich deshalb dem Bericht zufolge nach elf Jahren für einen Abgang aus Madrid entschieden haben.

Nach Angaben seines Beraters hätten bereits im Sommer Klubs aus Saudi-Arabien bei Modric angeklopft. Damals verlängerte der Mittelfeldspieler aber um eine weitere Saison in der spanischen Hauptstadt. Das Interesse aus der Saudi Pro League dürfte sich nun erneut verstärken.

Modric wechselte 2012 für 35 Millionen Euro von Tottenham zu Real

In der laufenden Saison stand er nur in bislang sechs Liga-Spielen für die Königlichen von Beginn an auf dem Platz. Er lieferte in insgesamt 13 LaLiga-Duellen zwei Vorlagen.