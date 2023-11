Handschlag verweigert: Barcelonas Robert Lewandowski ärgert sich über Lamine Yamal

Beim 2:1-Sieg des FC Barcelona gegen Alavés ist Robert Lewandowski zwischenzeitlich nicht gut auf Youngster Lamine Yamal zu sprechen gewesen.

Der Pole erzielte beide Tore, eines per Kopf und eines per Elfmeter, doch ihm gefiel die Eigensinnigkeit des Teenagers in einer Szene nicht - und das zeigte er sofort.

Nachdem Yamal selbst abgeschlossen statt zu Lewandowski abgespielt hatte, schaute Lewandowski an seinem auf ihn zulaufenden Teamkollegen vorbei und ignorierte auch die zum Handschlag ausgestreckte Hand Yamals völlig.

Lewandowski: "Das war nur Zufall"

Laut der spanischen Sportzeitung Sport sagte Lewandowski, als er auf den Vorfall angesprochen wurde: "Das war nur Zufall. Es war eine ganz normale Situation auf dem Platz mit zwei Spielern, die sich anschreien. Es gibt kein böses Blut zwischen Lamine und mir. Alles ist gut. Eigentlich ist es das überhaupt nicht wert, es zu kommentieren", so der Pole.

Nach der Länderspielpause muss Barça am 25. November gegen Rayo Vallecano ran.