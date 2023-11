Lionel Messi vor Rückkehr nach Barcelona – mögliches Spiel gegen Cristiano Ronaldo

Der vom FC Barcelona angekündigte Abschied von Klub-Legende Lionel Messi (36, Inter Miami) soll im Rahmen eines Jubiläumsspiels am 29. November 2024 stattfinden. Das berichtet FootballTransfers.

An diesem Tag wird Barça 125 Jahre alt - und das soll mit einem Legendenduell gefeiert werden, zu dem nicht nur Messi eingeladen wird, sondern bei dem auf der anderen Seite Dauerrivale Cristiano Ronaldo (38, Al-Nassr) auflaufen könnte.

Messi verließ Barcelona im Sommer 2021, als er sich mit seinem Klub nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Er schloss sich ablösefrei PSG an. Im vergangenen Sommer wurde der Weltmeister mit einer Rückkehr ins Camp Nou in Verbindung gebracht, doch er entschied sich für einen Wechsel zu Inter Miami in die MLS.

Dem Bericht zufolge sollen sich im Jubiläumsspiel die Barça-Legenden mit einer All-Star-Auswahl messen. Zu den Barça-Legenden gehören nicht nur Messi, sondern angeblich auch David Villa, Ronaldinho, Cesc Fàbregas, Rivaldo, Romario, Luis Enrique und Ronaldo.

Sie könnten gegen die All Stars antreten, bei denen Cristiano Ronaldo wohl der bekannteste Name ist. Aber mit Sergio Ramos, Zinédine Zidane, Gareth Bale und David Beckham sollen auch weitere ehemalige Real-Stars mit von der Partie sein.

Messi-Abschied: Angeblich 250 Euro für ein Ticket

Weitere namhafte Spieler wie Diego Simeone und Zlatan Ibrahimovic können dem Bericht zufolge ebenfalls Einladungen zu diesem besonderen Spiel erwarten, genau wie auch Steven Gerrard, John Terry, Frank Lampard und Fernando Torres.

Die Tickets, um Messi noch einmal im Camp Nou zu sehen, sollen 250 Euro kosten.