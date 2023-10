FC Barcelona: Lamine Yamal verlängert Vertrag bei Barca

Lamine Yamal hat seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2026 verlängert. Das gaben die Katalanen am Montag offiziell bekannt.

Die im neuen Arbeitspapier verankerte Ausstiegsklausel für den offensiven Mittelfeldspieler beträgt eine Milliarde Euro.

Yamal kam bereits mit sieben Jahren zu Barça und durchlief seither die Jugendakademie des amtierenden spanischen Meisters. Noch mit 15 debütierte der nun 16-Jährige Ende April dieses Jahres in LaLiga, Trainer Xavi wechselte ihn seinerzeit bei einem 4:0-Sieg gegen Real Betis ein.

In der laufenden Saison kommt Yamal nun regelmäßig zum Einsatz, in allen bisherigen Pflichtspielen der Katalanen in 2023/24 stand er auf dem Platz. Zudem feierte er Anfang September bereits sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft.