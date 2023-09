Manchester United: FC Barcelona offenbar an Verpflichtung von Jadon Sancho interessiert

Der FC Barcelona denkt offenbar über eine Verpflichtung des bei Manchester United in Ungnade gefallenen Jadon Sancho nach. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.

Demnach beobachte Barça die Situation des 23-jährigen Offensivspielers, der bei den Red Devils noch bis 2026 unter Vertrag steht. Ein Transfer im Winter sei für die Katalanen eine Option.

Zuletzt soll Sancho Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien eine Absage erteilt haben. Als mögliche Abnehmer werden auch immer wieder Borussia Dortmund und Nottingham Forest genannt.

Sancho wurde bei Manchester United aus dem Training verbannt. Dass der Engländer nie wieder für den Klub auflaufen wird, scheint durchaus möglich.

"Ich weiß es nicht", antwortete Trainer Erik ten Hag kürzlich auf eine entsprechende Frage. Nach der Verbannung aus dem Kader für das Spiel gegen den FC Arsenal vor zwei Wochen inklusive öffentlicher Kritik durch den Coach hatte sich Sancho über Social Media über den Umgang mit ihm beschwert.

© getty

Manchester United verlangt von Erik ten Hag "strenge Linie"

"Wenn Mitarbeiter, Spieler oder wer auch immer Grenzen überschreiten, muss man konsequent sein", stellte ten Hag klar: "Der Klub hat von mir eine strenge Linie verlangt, weil es hier in der vergangenen Saison nicht gepasst hat. Also gilt es jetzt, die richtigen Standards zu setzen."

Sancho wechselte im Sommer 2021 vom BVB nach Manchester. In der laufenden Saison kam er in drei Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er weder ein Tor noch eine Vorlage verbuchte.

Nach der 1:3-Pleite am Samstag gegen Brighton & Hove Albion hat United nach fünf Spielen lediglich sechs Zähler auf dem Konto. Nun geht es in der Champions League zum FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr im LIVETICKER).