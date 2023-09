Real Madrid: "Bei allen Toren schlecht!" Presse zerreißt David Alaba

Real Madrid hat am Sonntag das Derby bei Atletico Madrid mit 1:3 verloren. Besonders David Alaba erlebte einen Abend zum Vergessen.

Der 31-Jährige sah vor allem bei den Toren von Alvaro Morata zum 1:0 (4.) und 3:1 (46.) nicht gut aus. Bitter für den Österreicher: Beinahe hätte er nach dem 2:0 durch Antoine Griezmann (18.) und Toni Kroos' Anschlusstreffer (35.) den Ausgleich erzielt, traf aber nur den Pfosten.

"Wahrscheinlich einer der schlechtesten Abende von Alaba für Real Madrid. Er war bei allen Gegentoren schlecht, verlor seine Gegenspieler ständig aus den Augen", schrieb die spanische Zeitung Marca.

Real Total schrieb von einem "katastrophalen Abend" für den früheren Bayern-Profi. "Alaba desolat", titelte das Portal: "So verlor er sowohl beim 1:0 in der Anfangsphase als auch beim 3:0 direkt nach Wiederbeginn Gegenspieler Morata aus den Augen und hat somit großen Anteil an der Derby-Pleite. Zudem waren auch die Eckbälle und Freistöße des Österreichers an diesem Abend nicht von der gewohnten Qualität."

Für Real war es nach sechs Siegen in den ersten sechs Pflichtspielen die erste Pleite der Saison. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti liegt in der Liga mit einem Punkt Rückstand auf den FC Barcelona und den FC Girona auf Rang drei.

Alaba stand bislang in allen Partien über die volle Spielzeit auf dem Platz. Der Defensivspieler verbuchte dabei eine Torvorlage.