Real Madrid: "Ist in Spanien gar nicht gern gesehen!" Bernd Schuster warnt Jude Bellingham

Bernd Schuster hat neben ganz viel Lob auch eine Warnung an Jude Bellingham von Real Madrid ausgesprochen.

"Er hat sich einmal für einen rausgeholten Eckball feiern lassen. Das ist in Spanien gar nicht gern gesehen", sagte Schuster der Sport Bild: "Da muss er aufpassen, sonst könnte er gerade auswärts Probleme bekommen."

Grundsätzlich ist der "Blonde Engel" allerdings von Bellinghams bisheriger Performance im Trikot der Königlichen begeistert. "Gerade bei Real Madrid ist es unglaublich wichtig, von der ersten Minute an zu zeigen, welches Niveau man hat. Dort bekommst du selbst als junger Spieler keine Zeit. Die Fans, aber auch die Verantwortlichen beurteilen sofort, ob du es packen wirst oder nicht. Daran habe ich als Spieler und Trainer schon viele scheitern sehen. Bellingham hat diesen ersten Schritt beeindruckend gemeistert", erklärte der 63-Jährige, der einst Spieler und später Trainer der Madrilenen war.

"Das Faszinierende für die Leute ist, dass sich ein vor kurzem noch unbekannter Junge mit so einer Selbstverständlichkeit plötzlich einen Platz in dieser Mannschaft voller Superstars verschafft hat. Er fällt vor Kroos und Modric nicht in Ohnmacht, sondern lernt sofort an ihrer Seite. Deswegen war er gleich der Geliebte. Für die Spanier auf der Straße gibt es nach seinen Toren derzeit nur Bellingham und nichts anderes", so Schuster weiter.

Bellingham ist im Sommer für eine Ablösesumme von 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Real gewechselt. In bislang fünf Pflichtspielen erzielte der 20-jährige Engländer fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.