Offziell! Eden Hazard verlässt Real Madrid - Spekulationen um Karriereende

Eden Hazard verlässt Real Madrid. Das teilte der spanische Rekordmeister am Samstagabend in einem offiziellen Statement mit. Zuvor hatte The Athletic berichtet, dass die Verantwortlichen Reals sich mit dem Belgier auf eine Auflösung seines noch bis 2024 laufenden Vertrags geeinigt hätten.

Hazard war bei Real mit einem horrenden Gehalt von kolportierten 24 Millionen Euro der Spitzenverdiener, spielte aber sportlich längst keine Rolle mehr. Während die Blancos den 32-Jährigen seit geraumer Zeit von der Gehaltsliste kriegen wollten, hieß es zuletzt eigentlich noch, Hazard plane, seinen Vertrag in Madrid erfüllen.

In seinen vier Jahren bei Real erfüllte der Rekordeinkauf die hohen Erwartungen nie. Ständig warfen ihn Verletzungen zurück, zu seiner überragenden Form aus Chelsea-Zeiten fand er selten.

Hazard soll sich am Sonntagabend am letzten Spieltag in LaLiga gegen Athletic Club von den Fans im Santiago Bernabéu verabschieden. Anschließend ist seine Zukunft offen. Laut The Athletic sei sogar ein Rücktritt des Offensivspielers möglich. Aus der belgischen Nationalmannschaft verabschiedete sich Hazard bereits Ende 2022 nach der Weltmeisterschaft in Katar.

Hazard wechselte 2005 von AFC Tubize in die Jugend von OSC Lille. Dort rückte er 2008 in den Profikader auf und schaffte seinen Durchbruch. 2011 wechselte er für 35 Millionen Euro Ablöse zu Chelsea. Real verpflichtete ihn 2019 und überwies 115 Millionen Euro Ablöse an die Blues.