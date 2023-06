Real Madrid: Sergio Ramos rät Harry Kane zu Transfer zu Real Madrid

Sergio Ramos hat Harry Kane (Tottenham Hotspur) zu einem Wechsel zu seinem Ex-Klub Real Madrid geraten. Der 29 Jahre alte englische Nationalstürmer ist dort als Nachfolger Karim Benzemas im Gespräch. Kane soll der Wunschkandidat von Reals Trainer Carlo Ancelotti sein.

Ramos, der 16 Jahre bei den Blancos spielte und mit ihnen 22 Titel gewann, sagte gemäß Mirror über einen möglichen Kane-Transfer: "Mein Rat an jeden Spieler ist es, die Möglichkeit, für Real Madrid zu spielen, nicht verstreichen zu lassen. Das ist ein besonderer Verein, der weiß, wie man gewinnt. Er (Kane) hat eine unglaubliche physische Präsenz.

Weiter führte Ramos aus: "Man kann kaum so viele Tore in der Premier League schießen und körperlich dabei keine Wucht sein. Technisch ist er auch gut, und ich glaube, dafür bekommt er nicht genug Anerkennung." Kane sei ein "toller Torjäger, aber gleichzeitig auch ein toller Fußballspieler."

Für Ramos ist dabei klar: "Nicht jeder kann für Real Madrid spielen. Es gibt Druck und Erwartungen - es muss der richtige Spieler sein."

Benzema verlässt Madrid in diesem Sommer ablösefrei. Der Klub teilte den Abschied des Torjägers am Wochenende offiziell mit. Benzema zieht es zu Al-Ittihad in die Saudi Pro League.

© getty

Real sucht also einen neuen Stürmer und neben Chelseas Kai Havertz wird vor allem Kane gehandelt.

Kanes Vertrag bei Tottenham läuft 2024 aus. Möglicherweise ist dieser Sommer also die letzte Möglichkeit für die Londoner, noch eine adäquate Ablösesumme für den 29-Jährigen einzuheimsen. Kane soll dem Klub mitgeteilt haben, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Neben Real wurden dabei auch Paris Saint-Germain und der FC Bayern München als Interessenten genannt.

Auch der 37-jährige Sergio Ramos steht derweil vor einem spannenden Sommer. Er verlässt PSG nach zwei Jahren und sucht aktuell nach einem neuen Klub.