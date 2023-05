Marco Asensio verlässt offenbar Real Madrid

Marco Asensio hat sich offenbar dazu entschieden, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Real Madrid nicht zu verlängern und die Königlichen am Ende der Saison zu verlassen. Das berichtet das spanische Portal Relevo.

Demnach befanden sich Real und das Management seit Dezember in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung und der spanische Nationalspieler wäre eigentlich gern bei den Madrillenen geblieben. Doch Asensio kam auch in der Rückrunde nicht über die Rolle des Edeljokers hinaus und will nun wohl eine neue sportliche Herausforderung.

Aufgrund seines auslaufenden Vertrags wurde der 27-Jährige immer wieder mit europäischen Topteams in Verbindung gebracht. Vom Interesse des FC Bayern wurde berichtet, aber auch mehrere Spitzenklubs aus der Premier League, sowie Paris Saint-Germain sollen ihre Fühler nach Asensio ausgestreckt haben.

Asensio absolvierte in dieser Saison zwar schon 50 Spiele, kam aber zumeist nur von der Bank. Der Offensivstar steuerte 12 Treffer und acht Vorlagen bei.