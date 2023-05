Angebot über 200 Millionen Euro! Karim Benzema denkt wohl über Abgang von Real Madrid nach

Karim Benzema soll ernsthaft über einen Weggang von Real Madrid nachdenken. Das berichten das spanische Portal Relevo und Marca-Journalist José Felix Díaz. Konkret befasst sich der Ballon-d'Or-Sieger demnach mit einem Transfer nach Saudi-Arabien. Von dort soll Benzema eine Offerte über zwei Jahre mit einem Gesamtgehalt von 200 Millionen Euro vorliegen.

Benzemas Vertrag bei Real lief ursprünglich im Sommer aus. Dank einer Klausel soll der Kontrakt allerdings um ein Jahr verlängert worden sein, eine offizielle Mitteilung dazu gibt es nicht. Laut der Medienberichte sorgt man sich auch bei Real mittlerweile, dass Benzema den Verein nach dieser Saison verlassen könnte.

Welcher Verein aus der Saudi Pro League Benzema das horrende Angebot unterbreitet haben soll, wurde nicht gesagt. Im April war er als Neuzugang bei Meister Al-Ittihad im Gespräch.

Mit Benzemas langjährigen Sturmpartner Cristiano Ronaldo spielt bereits ein Superstar in Saudi-Arabien. Der siebenmalige Weltfußballer Lionel Messi soll folgen. Auch der Argentinier wird von Al-Hilal mit einem lukrativen Angebot geködert.

Mit Espanyol-Stümer Joselu steht bereits ein Angreifer vor dem Wechsel zu Real. Er soll Mariano Díaz ersetzen. Zuletzt gab es auch Gerüchte um ein Interesse an Harry Kane. Der 29-Jährige von Tottenham Hotspur sei ein Wunschkandidat von Trainer Carlo Ancelotti - und wäre ein hochkarätiger Benzema-Nachfolger.

Der französische Ex-Nationalspieler kickte in der Jugend für AS Buers Villeurbanne und den SC Bron Terraillon, ehe er 1997 in die Jugend von Olympique Lyon wechselte. Dort schaffte er 2005 den Sprung in den Profikader. 2009 wechselte Benzema für 35 Millionen Euro Ablöse zu Real Madrid. Mit den Blancos gewann er seitdem unter anderem fünfmal die Champions League und vier spanische Meisterschaften.

Benzema wurde in dieser Saison mehrfach von Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Der 35-Jährige absolvierte für Real 42 Pflichtspiele, in denen ihm 30 Tore und 6 Vorlagen gelangen.