FC Barcelona - Joan Laporta verspricht: "Werden alles tun, was wir können, um Messi zurückzuholen"

Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat den Fans der Katalanen auf der Meisterfeier am Sonntagabend neue Hoffnung auf eine Rückkehr von Superstar Lionel Messi gemacht.

"Wir werden alles tun, was wir können, um Leo Messi zurück nach Barcelona zu holen", sagte Laporta bei Jijantes, nachdem Barça mit einem 4:2-Sieg bei Stadtrivale Espanyol den ersten spanischen Meistertitel seit 2019 perfekt gemacht hatte.

Vize-Präsident Rafa Yuste stimmte gegenüber Carrusel indes ein: "Er (Messi, d. Red.) ist mit vielen Spielern, die heute den Gewinn von LaLiga feiern, gut befreundet. Ich bin sicher, dass er glücklich ist. Ich würde es lieben, wenn Messi zurückkommen würde."

Messis Abschied von Paris Saint-Germain ist zwar noch nicht offiziell bestätigt. Nach Informationen von SPOX und GOAL wird der 35-jährige Argentinier die Franzosen am Saisonende nach Ablauf seines Vertrages aber ablösefrei verlassen.

Neben einer Rückkehr nach Barcelona stehen auch Transfers nach Saudi-Arabien oder in die MLS im Raum. Barças schwierige finanzielle Situation würde ein Comeback des verlorenen Sohnes im Camp Nou jedenfalls sehr kompliziert machen.

Messi war 2021 nach insgesamt 21 Jahren im Klub aus Barcelona nach Paris gewechselt. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten hatten die Blaugrana ihren Superstar seinerzeit nicht mit einem neuen Vertrag ausstatten können.

Messi war nach kurzzeitiger Suspendierung beim 5:0 gegen Ajaccio am Samstag ins Team von PSG zurückgekehrt - und wurde dabei erneut ausgepfiffen. In der laufenden Saison hat der Weltmeister bislang in 38 Pflichtspielen 20 Tore für die Pariser erzielt.