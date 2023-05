Der FC Barcelona trifft heute im Rahmen des 34. Spieltags der Primera Division auf den Stadtrivalen Espanyol Barcelona. SPOX tickert die Partie live mit.

Espanyol vs. FC Barcelona: Primera Division JETZT im Liveticker - 0:0

6. | Nun haben wir die erste dicke Chance für Barca. Kounde wird in Richtung Grundlinie geschickt und bringt von da einen flachen Ball in den Rückraum, wo Pedri direkt abschließt und nur knapp das Tor verfehlt. Da hat nicht viel gefehlt.

5. | Man merkt sofort, dass es hier um alles geht. Für Barca um den Titel und für Espanyol um den Klassenerhalt. Beide Teams schenken sich nichts.

2. | Und schon haben wir hier die erste Gelbe Karte des Spiels. Kounde nimmt im Luftduell mit Olivan den Ellenbogen mit zur Hilfe und trifft dabei Olivan voll ins Gesicht. Der Unparteiische zögert da nicht lange und zeigt ihm sofort die Gelbe Karte.

1. | Das Spiel läuft.

Vor Beginn | Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen gab es am 15. Spieltag keinen Sieger. Marcos Alonso brachte damals zwar den FC Barcelona vor heimischer Kulisse in der siebten Spielminute in Front, ehe der ehemalige Frankfurter und Hoffenheimer Joselu in der 73. Spielminute per Elfmeter den Ausgleich erzielte.

Vor Beginn | Aktuell führt die Mannschaft von Trainer Xavi mit 81 Zählern die spanische Eliteklasse an. Gefolgt werden die Katalanen mit 71 Punkten vom Erzrivalen Real Madrid. Allerdings haben die Königlichen ein Spiel mehr auf dem Konto und könnten rechnerisch Barca nicht mehr einholen, falls die Blau-Roten heute einen Dreier einfahren.

Vor Beginn | Der 26-malige spanische Meister FC Barcelona steht heute vor der nächsten Trophäe. Mit einem Dreier beim Stadtrivalen Espanyol Barcelona würden sich die Blaugranas vier Spieltage vor Saisonende den 27.Meistertitel sichern.

Vor Beginn | Nun die Aufstellungen. Espanyol Barcelona beginnt im 5-4-1 mit der folgenden Elf: Pacheco - Gil, Montes, Sergi Gomez, Cabrera, Olivan - Melamed, Darder, Suarez, Braithwaite - Joselu.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im RCDE Stadium in Barcelona.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Derby am 34. Spieltag der Primera Division zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona

Espanyol vs. FC Barcelona: Primera Division heute im TV und Livestream

