Real Madrid: Mauricio Pochettino offenbar der Top-Kandidat als Nachfolger von Trainer Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti wird als Trainer bei Brasiliens Nationalteam gehandelt. Sollte er Real verlassen, gibt es wohl schon einen Top-Kandidaten.

Mauricio Pochettino ist angeblich der Top-Kandidat bei Real Madrid, falls Trainer Carlo Ancelotti seinen Posten im Sommer verlässt, um Nationaltrainer Brasiliens zu werden. Das berichtet TyC Sports.

Dem Bericht zufolge hat Madrids Präsident Florentino Pérez den Argentinier als idealen Nachfolger auserkoren.

Ancelottis Vertrag bei Real läuft noch bis 2024, doch in den vergangenen Wochen wurde er immer wieder als Nationaltrainer Brasiliens ins Spiel gebracht.

Die Seleção ist seit dem WM-Aus im Viertelfinale gegen Kroatien ohne Trainer, Ancelotti ist angeblich der Wunschkandidat des Verbands CBF.

"Ich bin sehr erfreut darüber, dass Brasilien mich will, aber ich muss meinen Vertrag bei Real Madrid respektieren. Den will ich erfüllen", sagte Ancelotti am Wochenende während einer Pressekonferenz. "Wenn der CBF-Präsident mit mir reden will, treffe ich mich gerne mit ihm", fügte der Italiener hinzu.

Pochettino ist seit dem Sommer 2022 vereinslos. Zuvor hatte er anderthalb Jahre lang Paris Saint-Germain betreut. Seine erfolgreichste Arbeit leistete er zuvor bei Tottenham Hotspur: Die Engländer führte er 2019 bis ins Champions-League-Finale. Außerdem trainierte der 51-Jährige auch noch Espanyol Barcelona und den FC Southampton.