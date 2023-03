Real Madrid beobachtet offenbar Tottenham-Star Harry Kane und Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic

Karim Benzemas Vertrag läuft im Sommer 2023 bei Real Madrid aus. Die Königlichen haben wohl zwei Nachfolger auserkoren.

Der Vertrag des Star-Stürmers Karim Benzema läuft im kommenden Sommer aus, bisher ließ sich der Franzose bezüglich seiner Zukunft nicht in die Karten schauen.

Dem Bericht zufolge haben die Madrillenen daher nun den Serben und den Engländer ins Visier genommen. Vlahovic als auch Kane stehen schon länger auf der Liste potenzieller Sturm-Kandidaten bei den Königlichen. Beide könnten jedoch richtig teuer werden: Juventus lehnte im Winter laut der AS ein Angebot zwischen 100 und 120 Millionen Euro für ihren Stürmer ab, eine ähnliche Summe könnte die Alte Dame auch im Sommer erwarten.

Auch Harry Kane ist kein Schnäppchen, laut der Times erwarten die Spurs um die 114 Millionen Euro. Aufgrund seiner Spielweise sei der Serbe aber der deutliche interessantere Spieler für Real, so die AS.

Kane absolvierte in dieser Saison für Tottenham 38 Pflichtspiele, in denen ihm 22 Tore und vier Assists gelangen. Mit insgesamt 270 Treffern ist er mittlerweile Rekordtorschütze der Londoner. Vlahovic stand in der Serie A in 18 Spielen auf dem Feld und traf achtmal.