FC Barcelona winkt gutes Geschäft: Newcastle will angeblich Andreas Christensen

Der finanzschwache FC Barcelona wittert ein außergewöhnlich gutes Geschäft: Für Christensen gibt es Interesse von einem reichen England-Klub.

Newcastle United ist stark an einer Verpflichtung von Andreas Christensen vom FC Barcelona interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach überlegen die Magpies ernsthaft, den Dänen mit einem hohen Angebot in die Premier League zu locken.

Christensen kam erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea zu den Katalanen. Bei den Blaugrana ist er Teil der besten Defensive der Liga, die erst neun Gegentore in 26 Partien zugelassen hat. Barça will dem Bericht zufolge für den 26-Jährigen einen Preis in Höhe von 50 Millionen Euro aufrufen, was einen Verkauf zu einem exzellenten Deal für die finanzschwachen Katalanen machen würde.

Christensen tat sich zunächst, auch aufgrund einer Knöchelverletzung, bei Barça schwer, in den Rhythmus zu kommen. Seit dem Jahreswechsel ist er jedoch unangefochtener Stammspieler in der Innenverteidigung der Xavi-Mannschaft. Er machte bislang 16 LaLiga-Partien, in denen ihm eine Vorlage gelang.