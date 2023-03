FC Barcelona: Joan Laporta bestätigt Treffen mit Vater von Lionel Messi

Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat bestätigt, dass er sich mit Lionel Messis Vater getroffen hat.

"Ja, ich habe Jorge Messi getroffen", sagte Laporta. Eine mögliche Rückkehr des Argentiniers von Paris Saint-Germain zu den Katalanen sei dabei aber nicht Thema gewesen, schob er nach: "Wir sprachen über die WM und ein Spiel, um Leo zu feiern. Er ist jetzt bei PSG und ich möchte nicht darüber reden, ob er zurückkommen könnte oder nicht."

Messis Vertrag bei PSG läuft Ende Juni aus. Ob der 35-jährige Weltmeister darüber hinaus in Paris bleibt, ist weiterhin offen.

Über eine Rückkehr Messis nach Barcelona wird bereits seit längerem spekuliert. Unklar wäre dabei jedoch ohnehin, ob das finanziell gebeutelte Barça dafür überhaupt die entsprechenden Mittel hätte.

Neben einer Rückkehr nach Barcelona sind auch ein Engagement bei Jugendklub Newell's Old Boys in Argentinien oder MLS-Verein Inter Miami im Gespräch.

Messi hatte Barça im Sommer 2021 nach insgesamt 21 Jahren im Klub in Richtung PSG verlassen. Für die Franzosen sind dem siebenmaligen Gewinner des Ballon d'Or in der laufenden Saison bisher 18 Tore und 16 Vorlagen gelungen.

Am Mittwochabend (21 Uhr) steigt das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Bayern München, bei dem Messi und Co. einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen müssen.