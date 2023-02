Real Madrid: Luka Modric raus, Dani Ceballos rein?! Was im Mittelfeld der Königlichen falsch läuft

Real Madrid kämpft seit der WM um die Konstanz im Mittelfeld. Immer mehr deutet darauf hin, dass sich die Zentrale weiterentwickeln muss.

Am 22. Januar zeigte Eduardo Camavinga gegen Athletic Club sein ganzes Potenzial. Der Franzose war in der Defensive überall präsent, ging in die Zweikämpfe, schnitt Passwege ab und trieb den Ball nach vorne. Es war vielleicht seine bisher beste Leistung im Real-Trikot und der Beweis dafür, dass der junge Mittelfeldspieler - der bei der Weltmeisterschaft fast einen Monat lang als linker Verteidiger für Frankreich gespielt hatte - tatsächlich ein Sechser von Weltformat sein kann.

Für Real ist das eine gute Entwicklung. Tiefe im Mittelfeld, vor allem auf der Position des Sechsers, ist für jede erfolgreiche Mannschaft von entscheidender Bedeutung, vor allem für jene, die in einer 4-3-3-Formation spielen.

Aber in diesem Spiel gab es auch einen ungewohnten Anblick. Toni Kroos und Luka Modric begannen das Spiel auf der Bank, während Dani Ceballos und Fede Valverde neben Camavinga spielten. Zugegebenermaßen entstand dieses Trio aus der Not heraus, da Madrid mit einer Vielzahl von Verletzungen zu kämpfen hatte. Dennoch war Real an diesem Tag nicht gut drauf und verließ sich auf Camavinga und einen zuvor nur sporadisch eingesetzten Dani Ceballos, um drei wichtige Punkte in LaLiga zu holen.

In den vergangenen Jahren haben Kroos und Modric fast jedes Spiel bestritten und für Kontrolle gesorgt, wenn Madrid Probleme hatte. In den letzten Wochen hat das Duo jedoch einen Schritt zurück gemacht, und die Blancos haben begonnen, sich zu entwickeln. Madrid wird immer älter, und ein Wechsel ist notwendig, unabhängig von der Qualität der alternden Spieler. Aber der Leistungsabfall seit der Weltmeisterschaft ist alarmierend. Daran ändert auch der Sieg gegen Valencia am Donnerstagabend nichts.

Doch warum ist diese Entwicklung eingetreten? Und wie sieht die Zukunft des Real-Mittelfelds aus? SPOX wirft einen Blick auf das jahrelange Prunkstück der Königlichen.

Real Madrid: Die Wiedergeburt von Dani Ceballos

Der Vertrag von Dani Ceballos läuft am Ende der Saison aus, und nahezu alle Zeichen standen auf Abschied im Sommer.

Ancelotti hatte bereits 2021 klargestellt, dass Ceballos nicht in seinen Plänen vorkommt. Also ging es für den spanischen Nationalspieler zweimal auf Leihbasis zu Arsenal. Doch in den letzten Wochen ist etwas Seltsames passiert: Ceballos ist zurück. Und im Moment steht er vor Modric in der Rangordnung.

Er hat es auch verdient, seinen Platz zu behalten. In der Copa del Rey gegen Villarreal wurde Ceballos zur Halbzeit eingewechselt und war an allen drei Toren beteiligt, als die Madrilenen einen 0:2-Rückstand noch aufholten. Mit einem herrlichen Tor krönte er sein Comeback und feierte ausgelassen seine bisher beste Leistung für Madrid. Es folgte ein weiterer starker Auftritt gegen Valencia, den das Publikum im Bernabéu mit "Ceballos"-Sprechchören feierte.

Das ist die Geschichte von Ceballos' Karriere: Seine Qualität ist unbestritten, aber der Spanier hat oft nicht die nötige Konstanz.

Doch in diesem Jahr ist etwas anders. Ceballos hat es geschafft, eine Reihe von guten Leistungen zu zeigen, und er wird wohl seinen Platz in der Mannschaft behalten. Er ist erst 26 Jahre alt und steht angeblich kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags, mit dem er wahrscheinlich Modric in Madrid überdauern wird.

Real Madrid in der Krise: Das Casemiro-Problem

Die Wahrnehmung von Casemiro ist zugegebenermaßen durch die Qualität seiner Leistungen für Manchester United verzerrt. Er war die treibende Kraft hinter Erik Ten Hangs Umbau bei den Red Devils und hat genau gezeigt, wie wirkungsvoll er sein kann, wenn er aus dem Schatten von Kroos und Modric tritt. Casemiro beweist aber auch, was die meisten bereits wussten.

Vielleicht hat er im Madrider Mittelfeld nie die Lorbeeren geerntet, weil er an der Seite eines Ballon-d'Or-Siegers und eines Weltmeisters eingesetzt wurde, aber seine Qualität war immer unbestreitbar. Und obwohl er eine neue Herausforderung suchte und Real offenbar im Guten verlassen hat, vermisst Madrid seinen defensiven Mittelfeldspieler.

Aurélien Tchouaméni ist zwar hervorragend, muss aber noch viel lernen. Der französische Nationalspieler wird vielleicht eines Tages genauso gut wie Casemiro sein, wenn nicht sogar besser. Aber da Madrid mit Verletzungen zu kämpfen hat, wünscht sich Ancelotti seinen zuverlässigen Brasilianer sicherlich zurück.

Real Madrid in der Krise: Verletzungen über Verletzungen

Die Liste der Madrid-Spieler, die in den letzten sechs Wochen mit Verletzungen oder Ermüdungserscheinungen ausgefallen sind: Kroos, Modric, Tchouaméni, Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Lucas Vasquez.

Real Madrid hat seit der Weltmeisterschaft keinen vollständigen Kader mehr, und Ancelotti muss nach den anstrengenden Wochen in Katar sein entweder verletztes oder müdes Mittelfeld verwalten.

Madrid ist nicht die einzige Mannschaft, die mit Problemen zu kämpfen hat, aber ein alternder Kader, der sich mitten in einem großen Umbruch befindet, braucht vor allem Kontinuität. Modric sollte im Idealfall zur gleichen Zeit wie Camavinga auf dem Platz stehen. Kroos sollte da sein, um Tchouaméni zu helfen. Valverde, so talentiert er auch ist, sollte nicht der erfahrenste Mittelfeldspieler in der Madrider Elf sein.

Natürlich ist alles miteinander verknüpft. Madrid ist auf der Rechtsverteidigerposition im Moment nicht gut aufgestellt, da der alternde Nacho dort spielen muss. Der Spanier ist zwar ein vielseitiger Spieler, hat aber noch nicht so viel mit dem Rest der Mannschaft zusammengespielt und wirkte oft unbeholfen neben dem Madrider Mittelfeld.

Dies ist ein Problem für Ancelotti. Der Italiener ist ein Trainer, der sich vor allem um das Wohlbefinden seines Teams kümmert. Er setzt nicht auf komplizierte Systeme und verlässt sich nicht auf vorher aufgemalte Spielzüge. Wenn also irgendwo auf dem Spielfeld die Qualität nachlässt, zeigen sich Risse. Und genau das passiert im Moment.

Real Madrid: Das Formloch von Fede Valverde

Fede Valverde war in den ersten drei Monaten der Saison großartig. In 23 Einsätzen erzielte er zwölf Tore und glänzte vor allem mit Distanzsschüssen. Und obwohl der gelernte zentrale Mittelfeldspieler auf der rechten Seite eingesetzt wurde, deutete alles darauf hin, dass er bald für einen Wechsel in die Zentrale bereit sein würde.

Ancelotti gab ihm in den letzten Wochen mehrere Startelfeinsätze auf dieser Position, und der Uruguayer lieferte zumeist nicht zufriedenstellend ab. Er wirkte in der Defensive manchmal verloren und zeigte nur selten die typischen Laufwege, die er für Uruguay bei der Weltmeisterschaft eingeschlagen hatte.

Das ist ein Problem für Madrid, das hoffte, sein 24-jähriges Talent auf dieser Position zu etablieren, um ihn langfristig in eine zentralere Rolle zu bringen. Das ist zugegebenermaßen eine große Herausforderung für einen relativ jungen Spieler. Aber über seine schwachen Leistungen kann man jetzt einfach nicht hinwegsehen.

Real Madrid in der Krise: Toni Kroos' defensive Probleme

Toni Kroos spielt seit der Weltmeisterschaft gut. Er bringt seine Pässe immer noch mit der gewohnten Präzision und Effizienz an den Mann. Die gelegentlichen Läufe ins letzte Drittel sind immer noch da. Und gegen Athletic Club hat er mit einem grandiosen Abschluss bewiesen, dass er immer noch aus der Distanz treffen kann - obwohl er sechs Minuten vor Schluss von der Bank kam.

Dennoch sind es seine Probleme auf der anderen, der defensiven Seite, die Madrid zu schaffen machen. Der Deutsche war gegen den Ball manchmal eine Belastung, vor allem in Abwesenheit Tchoauménis. Er hat nicht mehr die Schnelligkeit und die Beine, um als offensiver Mittelfeldspieler zu agieren. Wenn Madrid in Umschaltsituationen gerät, ist Kroos verloren und lässt seine Mannschaft oft in Unterzahl im Mittelfeld stehen.

Das stellt ein Problem für Ancelotti dar, der nur wenige Möglichkeiten hat, ihn zu ersetzen. Modric ist selten fit, Ceballos ist defensiv nicht stabil genug, und Nacho, der früher eine solidere Option war, steckt als Rechtsverteidiger in der Aufstellung fest. All das führt dazu, dass das Madrid-Mittelfeld weitgehend entblößt ist, was vielleicht auch der Grund dafür ist, dass Kroos gegen Bilbao nicht in der Startaufstellung stand.

Es sieht so aus, als wären seine Tage als Stammspieler gezählt.

Real Madrid: Wie ist das Mittelfeld zu reparieren?

Es gibt Hoffnung für Madrid.

Immerhin ist es immer noch Real Madrid. Ancelotti kann wahrscheinlich an dem festhalten, was er hat, abwarten, bis seine Mannschaft wieder zu alter Stärke zurückfindet, und hoffen, dass seine Offensivoptionen ausreichen, um das Team im Titelrennen zu halten.

Es gab jedoch einige Anzeichen dafür, dass der Trainer bereit sein könnte, Dinge zu ändern. Es begann im Viertelfinale der Copa del Rey, als Ancelotti Rodrygo von der Bank aus ins Spiel brachte. Er spielte als Zehner hinter Benzema, mit Vinicius Jr. und Marco Asensio an seiner Seite. In diesem System blieben Modric und Camavinga in der Tiefe und spielten im defensiven Mittelfeld.

Und es funktionierte: Madrid erzielte nach der Einwechslung von Rodygo zwei Tore, wobei der Brasilianer beide Treffer vorbereitete, während die Mittelfeldspieler hinter ihm die Deckung übernahmen. Das System war ausgewogen. Und obwohl dieses System nur in der Verlängerung zum Einsatz kam, gab Ancelotti zu, dass er sich erneut darauf verlassen könnte, wenn andere Optionen nicht mehr ausreichen.

Es gibt aber auch ein paar Schwachstellen: Das 4-2-3-1 lässt wenig Platz für den offensiv ausgerichteten Ceballos, und auch für Tchouaméni, der es gewohnt ist, als alleinige Sechs zu spielen, könnte es ein Problem sein.

Aber ein Systemwechsel könnte nötig werden, um die Blancos wieder in Schwung zu bringen. Madrid war in den letzten anderthalb Jahren so gut, weil alle Spieler der gleichen Formation fit geblieben sind. Und auch wenn ihnen mit dem Weggang von Casemiro etwas fehlt, hat die Kontinuität von Kroos und Modric alles zusammengehalten.

Aber jetzt könnte sich das ändern. Ein neues System wäre eine charmante Antwort auf die Herausforderungen. Vielleicht muss die Real-Entwicklung jetzt beginnen.

