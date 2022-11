Toni Kroos will Karriere bei Real Madrid beenden

Rio-Weltmeister Toni Kroos (32) will seine Karriere bei Real Madrid beenden. "Ich werde immer hier bleiben, ich werde mich hier zur Ruhe setzen", sagte der ehemalige Nationalspieler am Dienstag: "Ich weiß nur nicht, wann." Der Vertrag von Kroos bei den Königlichen läuft bis 2023, einen Wechsel schloss er aus.

Spanische Medienberichte, wonach er bereits im kommenden Sommer in Rente gehen könnte, bezeichnete Kroos als "lustig", da er selbst noch nicht über seine Zukunft entschieden habe. "Nächstes Jahr werde ich darüber nachdenken, oder in der WM-Pause", sagte Kroos vor dem Gruppenfinale der Champions League gegen Celtic Glasgow (Mittwoch, 18.45 Uhr): "Ich werde ein bisschen darüber nachdenken, was passieren könnte, Stück für Stück werde ich entscheiden."

Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung könnten im nächsten Jahr beginnen. "Der Verein ist sehr ruhig, genau wie ich. Ich bin seit fast achteinhalb Jahren hier", sagte Kroos, der nach der EM im vergangenen Jahr aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war: "Wir werden in aller Ruhe im Januar, Februar oder sogar März reden."

Kroos, der zuletzt beim 1:1 gegen Girona am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere des Feldes verwiesen wurde, wechselte 2014 von Bayern München zu Real Madrid. Mit den Königlichen gewann der Mittelfeldstratege viermal die Champions League und drei spanische Meistertitel.