FC Barcelona spielt Clásico gegen Real Madrid in Sondertrikot mit Drake-Aufdruck

Barça wird den Clásico in einem speziellen Trikot bestreiten. Das Logo eines Superstars ziert dabei die Vorderseite.

Der FC Barcelona wird den Clásico gegen Real Madrid am Sonntag (16.15 Uhr live auf DAZN) in einem Sondertrikot bestreiten. Das gab der Klub am Freitag offiziell bekannt.

Statt des Logos von Hauptsponsor Spotify wird das Logo von Rap-Superstar Drake auf der Brust der Katalanen prangen. Hintergrund für diese besondere Ehrung Drakes ist, dass der 35-jährige Kanadier als erster Künstler 50 Milliarden Streams auf Spotify erreicht hat.

Für alle abergläubischen Fans geht Barça mit dem Drake-Aufdruck indes wohl ein Risiko ein. In den vergangenen Jahren entwickelte sich nämlich ein vermeintlicher Fluch in Verbindung mit dem Rapper, als mehrere Fußball-Stars mit ihren Klubs bittere Pleiten kassierten, kurz nachdem sie ein gemeinsames Selfie mit Drake gepostet hatten. Die AS Rom nahm das 2019 sogar zum Anlass, ihren Spielern - scherzhaft natürlich - jegliche Fotos mit Drake zu verbieten.

Neben dem immensen Prestige hat der Clásico für Barcelona besonders angesichts des drohenden Vorrunden-Aus in der Champions League auch sportlich große Bedeutung: Bei einem Sieg über den Erzrivalen könnte man sich auf drei Punkte von Real absetzen.