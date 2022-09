Der nächste Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist nicht mehr fern. Wer zeigt / überträgt das Spitzenspiel der spanischen Liga am 16. Oktober live im TV und Livestream? SPOX teilt es mit.

Der Oktober ist in Spanien der Monat des Gipfeltreffens. Nach etwas mehr als einem halben Jahr steht mal wieder ein Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona an, Schauplatz ist dabei wie schon bei dem denkwürdigen 4:0-Sieg der Katalanen im März das Estadio Santiago Bernabéu.

Angesetzt ist das Kräftemessen zwischen den beiden spanischen Schwergewichten für Sonntag, den 16. Oktober. Der Anpfiff im Bernabéu, das sich nach wie vor im Umbau befindet, ertönt um 16.15 Uhr.

Real ist absolut blitzsauber in die neue Saison gestartet, hat nach dem 2:0 im UEFA Super Cup gegen Eintracht Frankfurt all seine Partien in La Liga und der Champions League für sich entscheiden können - neun Spiele, neun Siege. Das Team von Carlo Ancelotti führt die Tabelle in Spanien mit 18 von 18 möglichen Punkten an, dahinter lauert Barca.

Die Mannschaft von Xavi patzte mit einem 0:0 gegen Rayo Vallecano bislang einmal, holte ansonsten jedoch die maximale Ausbeute. Die Erzrivalen trennen damit zumindest aktuell zwei Punkte, zwei Spieltage werden vor dem Clasico noch ausgetragen.

Wie kann man sich El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im TV und Livestream ansehen? SPOX klärt im Folgenden zur Übertragungslage auf.

© getty Real Madrid unterlag dem FC Barcelona im Sommer in einem Testspiel-Clasico 0:1.

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und Livestream?

Der Clasico ist auf Vereinsebene das prestigeträchtigste und in der Regel meistverfolgte Duell des Weltfußballs. Gibt es zu Real Madrid gegen Barça dementsprechend in Deutschland auch eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen?

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV?

Die Antwortet lautet: nein. In Deutschland besitzt kein TV-Sender die Rechte für die spanische Liga, für den Schlagabtausch zwischen Real und Barcelona gibt es dabei keine Ausnahme.

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona im Livestream?

Für die Übertragung verantwortlich ist mit DAZN ein Streamingdienst, den man aber auch via App am Smart-TV problemlos nutzen kann. DAZN zeigt die Spiele der spanischen Liga seit der Saison 2016/17 und besitzt die Rechte noch bis Mitte 2026.

Wer den Clasico live und in voller Länge verfolgen möchte, benötigt ein zahlungspflichtiges Abonnement. Abschließen kann man ein Monatsabo für 29,99 Euro monatlich oder ein Jahresabo für 24,99 Euro monatlich.

Bei dem Streamingdienst seht Ihr in Sachen Fußball auch die überwiegende Mehrheit der Champions League, freitags und sonntags die Bundesliga, die Serie A oder die Ligue 1.

Nur vier Spieler brachten mehr Kohle als Özil! Die teuersten Real-Verkäufe © Bitte wählen/eingeben! 1/23 Real Madrid gab in den vergangenen Jahren viel Geld für neue Spieler aus - aber einige Spielerverkäufe spülten auch ordentlich Kohle zurück in die Vereinskasse. Ob das stillheimlich eine neue Transferstrategie offenbart? © getty 2/23 Die Königlichen haben das Image des großen Einkäufers. Mit rekordverdächtigen Neuverpflichtungen holt man hochkarätige Spieler, die Real zu Titeln und Ruhm führen sollen. Das hat sich nun offenbar geändert. © getty 3/23 Real konzentriert sich vielmehr darauf, junge Spieler zu verpflichten und gleichzeitig Top-Profis teuer zu verkaufen. Eine riskante Strategie, die sich aber auszahlt: Ganze 872 Millionen Euro nahm Real allein in den letzten zehn Jahren ein. © getty 4/23 Platz 10 - GONZALO HIGUAIN (2013, für 39 Millionen Euro zu SSC Neapel): Auf seinem Karriere-Peak zählte er zu den stärksten Mittelstürmern weltweit. Als der 20-Jährige von River Plate zu Real wechselte, spielte er zunächst nur als Rotationsspieler. © getty 5/23 Der Argentinier etablierte sich jedoch als Top-Stürmer bei den Los Blancos. In der LaLiga-Saison 2008/09 erzielte er 22 Tore. Karim Benzema kam im Jahr 2009 zu den Königlichen. Danach spielte Higuain nur noch eine Nebenrolle - und wechselte schließlich. © getty 6/23 Platz 9 - RAPHAEL VARANE (2021 für 40 Millionen Euro zu Manchester United): Der französische Innenverteidiger ist einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, wenn es um die gewonnenen Titel geht. In zehn Jahren bei Real sammelt er 18 Trophäen. © getty 7/23 Im Jahr 2021 endete seine Ära bei Real Madrid. Der Weltmeister von 2018 suchte bei Manchester United nach einer neuen Herausforderung. Neben Varane ließ Real mit Sergio Ramos im gleichen Sommer einen weiteren Leistungsträger ziehen. © getty 8/23 Platz 8 - ROBINHO (2008 für 43 Millionen Euro zu Manchester City): Der Flügelstürmer war Teil der brasilianischen Ära bei Real. Neben dem talentierten Santos-Talent waren unter anderem Roberto Carlos, Julio Baptista und Ronaldo im Kader der Königlichen. © getty 9/23 Mit seinen Fähigkeiten am Ball und seiner Leichtfüßigkeit sorgte Robinho weltweit für Furore. Das machte ihn auch zum idealen Ziel für Manchester City, das gerade von neuen Eigentümern aus dem Nahen Osten übernommen wurde. © getty 10/23 Platz 7 - ACHRAF HAKIMI (2020 für 43 Millionen Euro zu Inter Mailand): Für zwei Spielzeiten zeigte der an Borussia Dortmund ausgeliehene Außenverteidiger seine Qualitäten in der Bundesliga. Inter Mailand war von seinen Leistungen begeistert. © getty 11/23 Im Sommer 2020 boten die Nerazzuri 43 Millionen Euro für Hakimi. Für diese Summe ließ Real Madrid den Marokkaner ziehen. Schnell wurde er bei Inter zum Leistungsträger. Aufgrund finanzieller Probleme verkauften sie den 23-Jährigen später an PSG. © getty 12/23 Platz 6 - MATEO KOVACIC (2019 für 45 Millionen Euro zum FC Chelsea): Im Sommer 2015 war Kovacic von Inter Mailand für 38 Millionen zu Real gekommen, aber die Konkurrenz war groß: Neben Kroos, Modric und Casemiro war für den Kroaten kein Platz. © getty 13/23 Nach drei schwierigen Saisons und wenig Einsatzzeit zog Kovacic den Schlussstrich und wechselte per Leihe 2018 zu den Blues. Dort lieferte der defensive Mittelfeldspieler ab und veranlasste Chelsea, ihn für 45 Millionen fest zu verpflichten. © getty 14/23 Platz 5 - MESUT ÖZIL (2013 für 47 Millionen Euro zu Arsenal): Die Entscheidung ihn zu verkaufen, schockierte viele Spieler von Real Madrid. CR7 etwa sagte später, dass Özil seine Laufwege wie kein anderer sah. © getty 15/23 Der Mittelfeld-Maestro ließ die Welt nach seinen Auftritten bei der WM 2010 in Südafrika staunend zurück. Real holte ihn für 18 Millionen Euro von Werder Bremen, um ihn dann an Arsenal abzugeben. Bei Real gelangen ihm insgesamt 27 Tore und 80 Assists. © getty 16/23 Platz 4 - ALVARO MORATA (2017 für 66 Millionen Euro zum FC Chelsea): Nach einer äußerst erfolgreichen Leihzeit bei Juventus war das Eigengewächs 2016 mit einer Menge an Interessenten im Gepäck nach Madrid zurückgekehrt. © getty 17/23 Manchester United und Chelsea konkurrierten um seine Unterschrift. Die Blues waren schließlich bereit, eine stolze Ablöse zu bezahlen. Der Mittelstürmer konnte an seine Leistungen dort aber nicht anknüpfen und wurde an Atletico Madrid abgegeben. © getty 18/23 Platz 3 - CASEMIRO (2022 für 70,65 Millionen Euro zu Manchester United): Als aufstrebendes Talent kam er als Youngster aus Sao Paulo nach Madrid. Recht schnell etablierte sich der defensive Mittelfeldspieler in der Stammformation der Königlichen. © getty 19/23 Casemiro entwickelte sich hinter Toni Kroos und Luka Modric zum vielleicht besten Abräumer der Welt. Im Sommer 2022 wollte er sich neu beweisen und wechselte zu Manchester United. Damit refinanzierte sich Real fast schon die Ablösesumme für Tchouameni © getty 20/23 Platz 2 - ÁNGEL DI MARÍA (2014 für 75 Millionen Euro zu Manchester United): Nach einer herausragenden Leistung im Champions-League-Finale 2014 beim 4:1-Sieg über Stadtrivalen Atletico Madrid holte sich Manchester United den Argentinier. © getty 21/23 Di María war in seinen vier Spielzeiten für die Los Blancos ein absoluter Leistungsträger. Als aber Toni Kroos und James Rodriguez nach starken Leistungen bei der WM 2014 verpflichtet wurden, war kein Platz mehr für den Flügelstürmer bei Real. © getty 22/23 Platz 1 - CRISTIANO RONALDO (2018 für 117 Millionen Euro zu Juventus Turin): Der drittteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte ist zugleich der teuerste Verkauf. CR7 suchte nach all den Titeln, die er mit Real gesammelt hatte, nach einer neuen Aufgabe. © getty 23/23 Diese fand er bei Juventus. In seiner Zeit bei den Königlichen gewann er vier Ballon d'Or-Trophäen und schoss 101 Tore in der Champions League. Diese Leistungen werden lange bestehen bleiben. Dennoch war der Verkauf für Real ein starkes Geschäft.

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt El Clasico Real Madrid vs. FC Barcelona live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Real Madrid - FC Barcelona

Real Madrid - FC Barcelona Wettbewerb: Primera División

Primera División Spieltag: 9

9 Datum: 16. Oktober 2022

16. Oktober 2022 Anstoß: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Ort: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid TV: -

- Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Real Madrid vs. FC Barcelona: Die letzten fünf Clasicos

Termin Begegnung Ergebnis Wettbewerb 20. März 2022 Real Madrid - FC Barcelona 0:4 Primera División 12. Januar 2022 Real Madrid - FC Barcelona 3:2 n. V. Supercopa de España 24. Oktober 2021 FC Barcelona - Real Madrid 1:2 Primera División 10. April 2021 Real Madrid - FC Barcelona 2:1 Primera División 24. Oktober 2020 FC Barcelona - Real Madrid 1:3 Primera División

La Liga: Tabelle nach sechs Spieltagen