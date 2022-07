Cristiano Ronaldo: Berater traf sich wohl mit Präsident des FC Barcelona

Jorge Mendes, Berater von Cristiano Ronaldo, hat sich nach Informationen der spanischen Sportzeitung AS am Montag in Barcelona mit Barca-Präsident Joan Laporta getroffen und dabei über einen Wechsel von CR7 ins Camp Nou gesprochen.

Dem Bericht zufolge war Barca bereits im vergangenen Sommer an Ronaldo interessiert, doch die finanzielle Lage der Katalanen verhinderte damals einen Transfer. Der Portugiese wechselte schließlich zu Manchester United. Die Engländer will er nach dem Verpassen der CL-Qualifikation nun aber nach einem Jahr schon wieder verlassen.

Mendes und Laporta unterhielten sich der AS zufolge über Namen wie Bernardo Silva, Ruben Neves, Rafael Leao - und Cristiano Ronaldo. Der Portugiese kann sich dem Bericht zufolge einen Wechsel zu Barca vorstellen, auch wenn sein aktueller Klub United ihn aktuell wohl nicht abgeben will.

Neben Barca sollen sich auch der FC Bayern München, Chelsea, die Roma und Napoli Hoffnungen auf eine Ronaldo-Verpflichtung machen. Die Münchner haben ein grundsätzliches Interesse an Ronaldo allerdings schon dementiert.

Der FC Bayern könnte laut AS jedoch indirekt vom Barca-Interesse an CR7 betroffen sein: Denn Laporta könne mit dem Werben um Ronaldo zeigen, dass er Alternativen zum umworbenen FCB-Star Robert Lewandowski für die Offensive habe und nicht auf einen Transfer des Polen um jeden Preis angewiesen sei.