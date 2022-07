Real Madrid an Timo Werner vom FC Chelsea interessiert?

Real Madrid zeigt angeblich Interesse an Angreifer Timo Werner vom FC Chelsea. Das berichtet Mundo Deportivo. Demnach sucht der amtierende Champions-League-Sieger noch nach einer Alternative für die Offensive und hat den Nationalspieler dabei als Kandidaten ausgemacht.

Weitere Namen auf der Liste Reals sind dem Bericht zufolge Edin Dzeko von Inter und der derzeit vereinslose Edinson Cavani.

Es ist nicht das erste Mal, dass Werner bei Real gehandelt wird. Schon vor seinem Wechsel von Leipzig zu Chelsea im Jahr 2020 gab es Gerüchte um einen möglichen Wechsel nach Madrid.

Werner gab zuletzt öffentlich an, mehr Spielzeit mit Blick auf die WM in Katar zu wollen. Bei seinem Trainer Thomas Tuchel kam das nur bedingt gut an. Zuletzt wurde der 26-Jährige schon mit RB Leipzig, Juventus und Newcastle United in Verbindung gebracht.