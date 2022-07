FC Barcelona verpflichtet 17 Jahre altes Mega-Talent Unai Hernandez aus Girona

Der FC Barcelona kann nicht nur viel Geld für teure Top-Stars ausgeben, sondern er kümmert sich auch um den Nachwuchs.

Der FC Barcelona hat die Verpflichtung von Unai Hernandez von Girona am Samstag offiziell bekanntgegeben. Das 17-jährige Mega-Talent wird in der Barca-Akademie La Masia zunächst für die A-Jugend auflaufen.

Der zentrale Mittelfeldspieler verfügt über viel Tempo und einen harten und präzisen Schuss mit seinem rechten Fuß. In der Jugend positionierte er sich meist im linken Mittelfeld, um dann mit rechts abschließen zu können, wenn er nach innen gezogen war.

Zweites großes Talent, das Barca in diesem Sommer holt

In Girona kam Hernandez in der vergangenen Saison in der zweiten spanischen Liga bereits für die erste Mannschaft zum Einsatz.

Beim FC Barcelona ist er neben all den teuren Neuzugängen wie Robert Lewandowski oder Raphinha das zweite große Talent, das verpflichtet wurde. Die Katalanen hatten sich zuvor schon die Dienste von Pablo Torre von Racing Santander gesichert.