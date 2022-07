FC Barcelona: Frenkie de Jong im Kader für USA-Reise

Frenkie de Jong wurde in den Kader für die USA-Reise des FC Barcelona berufen. Am Freitag hatte es Berichte gegeben, wonach der Niederländer von dieser ausgeschlossen werde, um so einen Wechsel des 25-Jährigen zu erzwingen.

Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge hätten die Katalanen ein "eindeutiges Signal" in Richtung des Niederländers gesendet, dass er den Verein verlassen soll.

Zuletzt war durchgesickert, dass Barcelona und Manchester United eine Einigung über einen de Jong-Transfer erzielt hätten. Demnach haben sich die Klubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro geeinigt. Diese kann durch Bonuszahlungen noch auf 85 Millionen Euro steigen. Mit den Einnahmen sollen die zahlreichen Neuzugänge finanziert werden.

Wie mehrere Medien und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, strebe de Jong aber einen Verbleib in Barcelona an und habe kein Interesse, sich United anzuschließen. Sein Agent soll den Vertretern des Premier-League-Klubs sogar mitgeteilt haben, dass sie ihre Zeit verschwenden.

Präsident Joan Laporta widersprach den Gerüchten am Freitag im Rahmen der Vorstellung von Neuzugang Raphinha. "Es ist nicht wahr, dass wir gezwungen sind, Frenkie de Jong zu verkaufen, das ist nicht korrekt", sagte er.

FC Barcelona: Lewandowski noch nicht im USA-Kader

Im Kader für die vier Testspiele in Nordamerika steht derweil offiziell noch nicht Robert Lewandowski. Am Samstag bestätigte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn den öffentlich forcierten Wechsel des zweifachen Weltfußballers.

Allerdings nahm der Pole am Tag der Abreise noch am Mannschaftstraining des FC Bayern teil, um sich von seinen Teamkollegen und den Mitarbeitern zu verabschieden. Eine offizielle Bekanntgabe des Transfers steht ohnehin noch aus.

Ebenfalls nicht im Kader stehen die Verkaufskandidaten Martin Braithwaite, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig und Neto.