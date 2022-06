Real Madrid - Aurelien Tchouameni verrät: Mbappe wollte mich zu PSG holen

Aurelien Tchouameni ist am Dienstag offiziell bei Real Madrid vorgestellt worden. Dabei verriet der Mittelfeldspieler, dass ihn Kylian Mbappe gerne zu PSG gelockt hätte.

"Es stimmt, dass ich die Möglichkeit hatte und auch andere Vereine hätte wählen können. Aber als ich erfuhr, dass Real Madrid Interesse an mir hat, habe ich keine Sekunde gezweifelt", sagte Tchouameni bei seiner Vorstellung.

Auch ein Wechsel zu Liga-Konkurrent PSG wäre für den ehemaligen Spieler der AS Monaco möglich gewesen. Besonders Mbappe habe sich für seinen Wechsel nach Paris stark gemacht, erklärte der 22-Jährige: "Kylian hat sich dazu entschieden, bei PSG zu bleiben. Er wusste schon, dass ich Monaco wahrscheinlich verlassen würde und wollte wissen, ob ich vielleicht zu PSG kommen könnte. Meine erste Wahl war aber immer Real Madrid und er hat das total verstanden. Er freut sich für mich."

Mbappe hatte Real Madrid nach monatelangen Verhandlungen sowie einer mündlichen Vereinbarung überraschend abgesagt und stattdessen seinen Vertrag bei PSG bis 2025 verlängert.

Die AS Monaco und Real Madrid waren sich letzte Woche über den Transfer des Mittelfeldmanns einig geworden. Tchouameni unterschreibt in Madrid einen Vertrag bis 2028, Real zahlt rund 100 Millionen Euro Ablöse an den Klub aus der Ligue 1. Er erhält die Rückennummer 18.