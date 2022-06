Gerard Pique und Shakira: Trennung, Vermögen, Kinder

Gerard Pique und Shakira haben sich getrennt, sich nicht länger ein Paar. Was ist der Grund der Trennung und was wird aus den gemeinsamen Kindern sowie ihrem Vermögen? SPOX fasst zusammen.

Jetzt ist es offiziell: Gerard Pique und Shakira sind nicht länger ein Liebespaar. Nach zwölf gemeinsamen Jahren gehen der katalanische Fußballstar des FC Barcelona und die kolumbianische Pop-Sängerin getrennte Wege.

Das hat das Management der 45-Jährigen verlautbaren lassen. "Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen", hieß es in der Mitteilung, die mit der Zustimmung des Abwehrspielers veröffentlicht wurde.

Gerard Pique und Shakira: Trennung

Ein konkreter Grund für die Trennung wurde dabei nicht bekanntgegeben, seit ein paar Tagen geht das Gerücht umher, wonach Pique seine Gattin mit einer anderen Frau betrügt. Das nun bestätigte Liebes-Ende zwischen den beiden wäre für diesen möglichen Fall jedenfalls eine logische Konsequenz.

Ein Paar waren der zehn Jahre jüngere Pique (35) und Shakira - beide haben kurioserweise am 2. Februar Geburtstag - offiziell seit Anfang 2011 gewesen, bereits ein Jahr zuvor hatten sie sich kennengelernt. "Ich traf Shakira in Madrid, als wir uns für die WM 2010 vorbereiteten und nachdem ich in ihrem Waka-Waka-Video auftrat", berichtete Pique später der Mail Online über den zarten Beginn der Beziehung. Der Draht zwischen ihnen wurde enger, der Barca-Profi kontaktierte die Sängerin folglich privat.

Sie lebten seit mehreren Jahren gemeinsam am Stadtrand von Barcelona, Pique soll das Haus bereits verlassen haben und allein in der Stadt leben.

© getty Gerard Pique und Shakira haben zwei gemeinsame Söhne.

Gerard Pique und Shakira: Kinder

Sie kamen schließlich zusammen und wurden Eltern zweier Kinder. Zunächst kam Sohn Milan auf die Welt (22. Januar 2013, heute neun Jahre), dann Sohn Sasha (29. Januar 2015, heute sieben Jahre). Wer wird sich jetzt primär um sie sorgen: Pique oder Shakira? Das ist nicht bekannt.

"Zum Wohle unserer Kinder, welche unsere höchste Priorität sind, bitten wir um Respekt für die Privatsphäre", teilte Shakiras Management im Zuge der Bestätigung der Trennung ebenfalls mit.

Gerard Pique und Shakira: Vermögen

Sowohl Shakira als auch Pique müssen sich nach ihrer Trennung finanziell keinerlei Sorgen machen. Die Sun schätzte 2021 das Vermögen der Sängerin auf 220 Millionen Euro. Dieses liegt demnach klar über dem geschätzten Vermögen Piques (66 Millionen). Dieser steht beim FC Barcelona noch bis 2024 unter Vertrag.

Der Fußballer ist auch abseits des Platzes aktiv, besitzt den Klub FC Andorra und ist mit seiner Kosmos Holding als Geschäftsmann aktiv.

Shakira im Steckbrief

Bürgerlicher Name Shakira Isabel Mebarak Ripoll Beruf Sängerin Geburtstag 02.02.1977 Geburtsort Barranquilla Staatsangehörigkeit Kolumbien Größe 152 cm Gewicht 54 kg

Gerard Pique im Steckbrief