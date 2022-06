Als der FC Barcelona Liverpools neuen Top-Stürmer Darwin Nunez nicht mal zum Schnäppchenpreis wollte

Darwin Nunez wechselt zum FC Liverpool, die Reds greifen dafür tief in die Tasche. Barca hätte den Uruguayer einst deutlich billiger haben können.

Fast still und heimlich tauscht Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool seine einst so gefürchtete Offensivreihe bestehend aus Roberto Firmino, Sadio Mane und Mohamed Salah aus und verjüngt seinen Angriff. Letztgenannter bestätigte zwar bereits seinen Verbleib bei den Reds für die kommende Saison und wird auch weiterhin auf dem rechten Flügel gesetzt sein, sollte es jedoch tatsächlich keine Einigung mehr über seinen 2023 auslaufenden Vertrag geben, rüstet sich der englische Vizemeister schon seit einiger Zeit für ein Leben danach.

Der 25-jährige Diogo Jota kam 2020 aus Wolverhampton und lief nach und nach Firmino den Rang ab. Im vergangenen Winter kam der ebenfalls 25 Jahre alte Luis Diaz aus Porto nach Liverpool und schlug sofort ein. Der Kolumbianer spielte auf dem linken Flügel groß auf und dürfte durchaus seinen Anteil am bevorstehenden Wechsel Sadio Manes zum FC Bayern haben.

In der Nacht auf Montag bestätigte Benfica dann, dass man sich mit Liverpool auf einen Transfer von Angreifer Darwin Nunez, übrigens 22 Jahre alt, geeinigt hat, der vorerst letzte Schritt des Umbruchs in der Offensive bei den Reds?

Bis zu 100 Millionen Euro nehmen die Verantwortlichen für Nunez in die Hand, 75 davon fließen als Sockelbetrag nach Lissabon, die restlichen 25 Millionen Euro können durch erreichte Boni dazukommen und den 1,87-Meter-Mann zum Rekordeinkauf Liverpools machen.

100-Mio.-Transfers im Check: Erschreckende Bilanz! Nur zwei Stars schlugen ein © getty 1/26 Wird Darwin Nunez der nächste im 100er-Klub? Liverpool und Benfica haben sich offiziell auf einen Transfer des Uruguayers geeinigt. Zunächst werden 75 Mio. fällig, plus Boni kann die Summe auf 100 Mio. steigen. © getty 2/26 Nunez wäre der insgesamt 13. Spieler, für den eine dreistellige Millionen-Ablöse fließen würde. Wir werfen einen Blick auf seine zwölf Vorgänger von Gareth Bale bis Neymar und zeigen, ob sich die teuren Transfers auszahlten. © getty 3/26 GARETH BALE: 2009/10 für 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid - Bale durchbrach als Erster die 100-Millionen-Schallmauer. Lange bildete er mit Benzema und CR7 das gefürchtete BBC-Sturmtrio. © getty 4/26 Bei den CL-Finals 2014 und 2018 avancierte der Waliser zum Helden, insgesamt gewann er die CL fünfmal. Zuletzt bestimmte der verletzungsanfällige Offensiv-Star zunehmend abseits des Platzes die Schlagzeilen. Im Sommer endete das Kapitel. Note: 2,5. © getty 5/26 PAUL POGBA: 2016/17 für 105 Millionen Euro von Juventus zu Manchester United - die Red Devils gaben ihn 2012 ablösefrei an Juve ab, um ihn vier Jahre später für die Rekordsumme zurückzuholen. Nun könnte er ablösefrei zu Juve zurückkehren. © getty 6/26 In seinen sechs Jahren im Old Trafford war der Franzose nicht immer unumstritten, die zahlreichen Trainerwechsel der jüngeren Vergangenheit trugen ihr Übriges dazu bei. Feierte einen EL-Sieg und einen Ligapokal-Sieg. Note: 3,5. © getty 7/26 ROMELU LUKAKU: 2021/22 für 113 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Chelsea - 2011 wechselte der Belgier für 15 Mio. erstmals an die Stamford Bridge. Zehn Jahre später kostete seine Rückkehr fast 100 Millionen mehr. © getty 8/26 Acht Tore in 26 Premier-League-Spielen sind eine überschaubare Quote, unter Coach Thomas Tuchel hatte Lukaku einen schweren Stand. Womöglich zieht es ihn im Sommer zurück zu Inter. Für Chelsea ein teures Missverständnis. Note: 5. © getty 9/26 EDEN HAZARD: 2019/20 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real Madrid - verpasste seit seinem Wechsel von den Blues zu den Königlichen über die Hälfte der möglichen Partien verletzungsbedingt. © getty 10/26 Stand zudem wegen seines Fitnesszustands in der Kritik. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, im nächsten Jahr will er wohl - mal wieder - neu angreifen und die Kritiker Lügen strafen. Doch bisher bleibt er einer der größten Transfer-Flops von Real. Note: 6. © getty 11/26 CRISTIANO RONALDO: 2018/19 für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus - mit Real hat CR7 alles gewonnen, was man gewinnen kann, doch weil er das Gefühl hatte, nicht mehr unverzichtbar zu sein, wechselte er zu Juve. © getty 12/26 Ronaldos Wechsel elektrisierte die Alte Dame. Zwar konnte CR7 in den drei Jahren bei Juve den großen Traum vom CL-Sieg nicht erfüllen, aber in 134 Spielen schoss er 101 Tore, zweimal wurde er Meister und einmal Coppa-Sieger. Note: 2. © getty 13/26 JACK GREALISH: 2021/22 für 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City - sein Wechsel machte ihn zum teuersten Spieler der Premier-League-Geschichte. Schon bei Villa sorgte er für den einen oder anderen Skandal abseits des Platzes. © getty 14/26 Vor Weihnachten strich Guardiola Grealish aus dem Kader, nachdem Partyfotos des Offensivstars aufgetaucht waren. Seine Bilanz ist mit nur sechs Toren in 39 Pflichtspielen ausbaufähig, aber er stellt sich in den Dienst des Teams. Note: 4. © getty 15/26 ANTOINE GRIEZMANN: 2019/20 für 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Barcelona - sein Transfer war mit großen Erwartungen verbunden, die der Franzose nicht erfüllen konnte. © getty 16/26 Nach 101 Pflichtspielen, in denen ihm 33 Treffer und 15 Assists gelangen, ging er 2021 per Leihe zurück zu Atletico. Auch dort lief es allerdings nicht wirklich rund. Note: 4,5. © getty 17/26 JOAO FELIX: 2019/20 für 127,2 Millionen Euro von Benfica zu Atletico Madrid - 2019 wurde er als bester U21-Spieler mit dem Golden Boy Award ausgezeichnet, im gleichen Jahr erfolgte mit dem Atletico-Transfer der nächste Karriereschritt. © getty 18/26 Bei den Colchoneros erlebte das Offensiv-Juwel eine Achterbahnfahrt. In der Vorsaison spielte er ein halbes Jahr mit einem gebrochenen Knochen im Fuß. War in der abgelaufenen Rückrunde gut in Form, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Note: 3. © getty 19/26 PHILIPPE COUTINHO: 2017/18 für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona - kam im Januar 2018 zu den Katalanen, seine starken Leistungen für die Reds schienen die hohe Ablöse zu rechtfertigen. © getty 20/26 Doch bei den Katalanen fasste der Brasilianer nie richtig Fuß. Die Leihe zu Bayern 2019/20 lief für Coutinho durchaus besser, aber der FCB verzichtete auf eine feste Verpflichtung. Mittlerweile für 20 Mio. fest zu Aston Villa gewechselt. Note: 5. © getty 21/26 OUSMANE DEMBELE: 2017/18 für 140 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona - streikte sich nach einer starken BVB-Saison zu Barca und sollte dort Neymar beerben, verletzte sich aber gleich in seinem zweiten Spiel. © getty 22/26 Das Verletzungspech blieb ihm treu, auch abseits des Platzes schrieb er Schlagzeilen. Nach 32 Toren in 149 Spielen trennen sich im Sommer die Wege - ablösefrei. Seine Zukunft liegt wohl in Paris. Note: 4,5. © getty 23/26 KYLIAN MBAPPE: 2018/19 für 180 Millionen Euro von AS Monaco zu Paris Saint-Germain - Aufgrund des Financial Fairplay wurde Mbappe zunächst ausgeliehen, im Jahr darauf dann fest verpflichtet. © getty 24/26 Und er entwickelte sich bei PSG zu einem Superstar, mittlerweile auch in der Equipe tricolore eine feste Größe. Setzte mit seiner Vertragsverlängerung im Sommer ein Zeichen. Note: 1,5. © getty 25/26 NEYMAR: 2017/18 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain - mit der noch immer wahnwitzigen Summe für Neymar wollte PSG sich endlich den Traum vom CL-Titel erfüllen. Bis heute ist er unerfüllt. © getty 26/26 Zwar brachte der Brasilianer in seinen mittlerweile fünf Jahren durchaus seine Leistung, erzielte in 144 Spielen 100 Tore. Doch er präsentierte sich auch mitunter als launische Diva, inklusive Wechselwünschen. Letztlich blieb er aber. Note: 2,5.

Nach Suarez-Ratschlag: Barca wollte Darwin Nunez nicht

Die Entwicklung und auch die Markwertexplosion von Nunez dürfte man währenddessen beim FC Barcelona mit Kopfschmerzen verfolgen, denn die Katalanen ließen einst die Chance liegen, ihn für einen Bruchteil der jetzigen Ablösesumme zu verpflichten.

Nunez wechselte 2019 aus seiner Heimat Uruguay zu UD Almeria in die zweite spanische Liga. Dort gelangen ihm in seiner Debütsaison 16 Tore in 30 Einsätzen, den Aufstieg verpasste man jedoch in den Play-offs. Folglich war Nunez für Almeria nicht mehr zu halten und wechselte im September 2020 für zunächst 24,5 Millionen Euro zu Benfica.

In den Monaten zuvor machte sein Landsmann Luis Suarez die Verantwortlichen bei Barca auf Nunez aufmerksam. "Als er bei Almeria war, habe ich mit Barca über ihn gesprochen. Ich habe ihnen gesagt: 'Habt diesen Spieler im Auge, er ist äußerst interessant!' Doch sie verwiesen nur darauf, dass er bei Almeria [in der zweiten Liga] spielt und zu jung sei", verriet Suarez 2021 dem Journalisten Gerard Romero. "Jetzt müssten sie wohl 90 Millionen Euro für ihn bezahlen, aber damals hätten sie ihn für rund 20 Millionen Euro haben können", ergänzte er damals.

Stattdessen schlug Benfica zu und freut sich bereits nach zwei Spielzeiten über ein sattes Plus in den Finanzen. 34 Tore in 41 Pflichtspielen, darunter sechs Treffer in der Champions League, machten viele große Klubs auf Nunez aufmerksam. Am Ende setzte sich Liverpool wohl gegen Klubs wie den FC Bayern, Manchester United und PSG durch.