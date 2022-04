Primera Division - Vor Duell mit Frankfurt: Barcelona siegt weiter

Die Siegesserie des FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft hält an. Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21.00 Uhr) eroberten die Katalanen durch den sechsten Ligaerfolg in Serie im direkten Duell mit dem FC Sevilla den zweiten Tabellenplatz.

Pedri (72.) erzielte das 1:0 (0:0)-Siegtor.

Zwei Wochen nach dem 4:0 im Clasico beim Erzrivalen und souveränen Tabellenführer Real Madrid war Barca die spielbestimmende Mannschaft. Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen war weitgehend beschäftigungslos, hielt aber in der Schlussphase den Sieg fest.

Am Samstag hatte Real Madrid dank Torjäger Karim Benzema die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea gewonnen. In der Tabelle führt Real nun zwölf Punkte vor den Katalanen, die allerdings noch ein Nachholspiel zu bestreiten haben.